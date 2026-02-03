Publicidad
Pasapalabra
Candela González se estrena en Pasapalabra con un ajustado triunfo al acertar ‘Algo pequeñito’
La actriz debutó en La Pista con una victoria mínima frente a Marwán, logrando solo un segundo para Rosa en una tarde marcada por el pleno previo de Javier Veiga.
Candela González vivió su primera visita a Pasapalabra con un estreno afortunado en La Pista. Aunque tanto ella como Marwán estaban muy perdidos con la canción, terminó acertando 'Algo pequeñito' cuando solo quedaba un segundo en juego. Ese pequeño botín completó un triplete de victorias para Rosa, con el destacado pleno de Javier Veiga.
El primer fragmento fue escaso y el segundo no aclaró mucho más, pese a que Roberto Leal estaba convencido de que conocían el tema. Tras revelar que el cantante representó a España en Eurovisión, Candela rozó el acierto con el título reformulado, mientras Marwán provocó risas con un creativo 'Algo ínfimo'.