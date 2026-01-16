Canco Rodríguez arrebata el turno a Carolina Ferre y logra pleno en La Pista

Carolina Ferre se levantó exultante pensando que tenía el turno en La Pista, pero el pulsador iluminado era el de Canco Rodríguez. La presentadora le pidió que fallara, aunque no hubo suerte.

El actor acertó a la primera 'Quiero tener tu presencia' y hasta lo cantó con entusiasmo, recreando la escena con humor. Con este pleno, sumó otro momento divertido al programa de Pasapalabra.