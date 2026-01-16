Publicidad
Pasapalabra
Canco Rodríguez arrebata el turno a Carolina Ferre y logra pleno en La Pista
La presentadora pasó de la alegría a la decepción al ver que el actor fue más rápido con el pulsador y acertó la canción sin dudarlo en el plató.
Carolina Ferre se levantó exultante pensando que tenía el turno en La Pista, pero el pulsador iluminado era el de Canco Rodríguez. La presentadora le pidió que fallara, aunque no hubo suerte.
El actor acertó a la primera 'Quiero tener tu presencia' y hasta lo cantó con entusiasmo, recreando la escena con humor. Con este pleno, sumó otro momento divertido al programa de Pasapalabra.