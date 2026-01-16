Can Yaman revela la curiosa reacción de su padre al verlo al nacer lleno de pelo

Can Yaman acudió a El Hormiguero para hablar de su carrera y nuevos proyectos, durante los cuales Pablo Motos le preguntó sobre si era feo de pequeño. Yaman desveló que al nacer estaba cubierto de pelo, lo que dejó a su padre tan impactado que llegó a preguntar si se había confundido de bebé.

Las fotos de la infancia que mostró el programa evidenciaron que el actor ha cambiado poco físicamente, pero la anécdota sobre su nacimiento se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista.