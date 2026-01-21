Un cambio de asiento evitó la tragedia para Lola tras el choque del tren en Adamuz

Lola viajaba de Madrid a Huelva cuando decidió cambiarse del vagón tres, uno de los más dañados en el choque entre dos trenes de alta velocidad, para estar con su amiga, una decisión que posteriormente reconoció como determinante para sobrevivir.

Aunque fue expulsada de su asiento por la fuerza del impacto, logró salir por una ventana rota junto a otras personas y se recupera fuera de peligro, mientras su amiga permanece en la UCI. Este relato pone rostro a una de las historias humanas surgidas de una de las tragedias ferroviarias más impactantes de los últimos años.