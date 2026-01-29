Brasero, atrapado por la borrasca Kristin: dos horas de caos en carretera para llegar a Antena 3

El temporal provocado por la borrasca Kristin dejó el país con carreteras colapsadas y fuertes nevadas que dificultaron la circulación. Roberto Brasero sufrió en primera persona esas condiciones adversas, quedándose atascado durante dos horas mientras intentaba acceder a las instalaciones de Antena 3 y relató los momentos de tensión en vídeo.

La situación de emergencia obligó a suspender tráfico en varias zonas y a que los servicios de emergencia trabajasen para restablecer la normalidad.