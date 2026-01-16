Un beso contra el miedo: Marta y Cloe desafían su destino en Sueños de libertad

La presión que rodea a Marta y las amenazas que condicionan su día a día provocan un momento de sinceridad absoluta junto a Cloe. Lejos de los reproches y el silencio, ambas comparten sus temores y deseos, recordándose que aún queda vida por vivir y experiencias por descubrir.

Ese intercambio íntimo desemboca en un beso que confirma su conexión emocional y abre una nueva etapa marcada por la esperanza y la complicidad.