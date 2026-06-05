Begoña estalla contra Gabriel por imponer su futuro en París: “No has pensado ni en mí ni en tus hijos”

El cierre de la fábrica abre una nueva oportunidad profesional para Gabriel, que logra que Brossard lo incorpore a la dirección de la compañía en Francia. Su plan incluye mudarse a París con Begoña, Julia y Juanito.

Lejos de aceptar la noticia, Begoña le reprocha haber tomado la decisión de forma unilateral y cree que el traslado busca alejarla de su entorno. Gabriel, por su parte, deja claro que no piensa dar marcha atrás.

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