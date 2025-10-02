Begoña descubre una noticia trascendental y teme la reacción de Gabriel

Begoña no se encontraba bien y, animada por Luz, decidió hacerse unas pruebas médicas. El resultado le cambia la vida: está embarazada, algo que no esperaba en este momento.

Aunque Luz celebra la noticia, Begoña confiesa que no está preparada para ser madre. Su relación con Gabriel atraviesa dificultades y teme contarle que van a tener un hijo en Sueños de libertad.