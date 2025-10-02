Publicidad
Sueños de libertad
Begoña descubre una noticia trascendental y teme la reacción de Gabriel
La enfermera se enfrenta a un giro inesperado tras confirmar que espera un hijo, en un momento delicado de su relación con el abogado.
Begoña no se encontraba bien y, animada por Luz, decidió hacerse unas pruebas médicas. El resultado le cambia la vida: está embarazada, algo que no esperaba en este momento.
Aunque Luz celebra la noticia, Begoña confiesa que no está preparada para ser madre. Su relación con Gabriel atraviesa dificultades y teme contarle que van a tener un hijo en Sueños de libertad.