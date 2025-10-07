Antena 3 LogoAntena3
Begoña, en shock, descubre que está embarazada: “No estoy preparada para tener un bebé”

SUEÑOS DE LIBERTAD

Begoña se derrumba al saber que está embarazada: una noticia que pone su vida patas arriba

Begoña recibe una noticia inesperada: está embarazada y no se siente preparada para afrontar la maternidad sola.

El malestar persistente llevó a Begoña a hacerse una prueba y el resultado la deja sin aliento en Sueños de libertad. Aunque Luz celebra la noticia, Begoña se siente desbordada y teme enfrentarse sola a la situación.

Sin una relación estable y viviendo en casa ajena, rechaza la idea de abortar pero no sabe cómo seguir adelante. La doctora le ofrece apoyo, pero la incertidumbre sigue marcando su camino.

