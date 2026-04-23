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Begoña da su bendición a Valentina por su relación con Andrés

SUEÑOS DE LIBERTAD

Begoña da su bendición a la relación de Andrés y Valentina pese al dolor

Desde que Valentina sabe de la historia de Andrés con Begoña, a la joven le preocupa que aún no haya pasado página y que esto afecte a su relación.

Por eso, la dependienta ha aprovechado un rato que ha tenido a solas con Begoña para confesarle esta inquietud: “No tengo muy claro que vuestra relación sea agua pasada”.

Esta confesión ha dejado sin palabras a Begoña, que, con el corazón roto, ha dejado claro que su historia con Andrés ya terminó y que se alegra mucho de que haya encontrado a una persona como ella: “Eres una chica estupenda”, la ha elogiado.

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