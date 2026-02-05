Beatriz Trapote muestra los estragos de la borrasca en Jerez: viviendas y calles anegadas por la lluvia persistente

El sur peninsular vive una situación excepcional por la borrasca Leonardo, con lluvias continuadas que han obligado a activar la alerta roja por peligro extraordinario en zonas de Cádiz y Málaga. En Andalucía se han suspendido clases, cancelado servicios y cortado numerosas carreteras ante el riesgo de inundaciones.

Desde Jerez de la Frontera, una de las localidades más afectadas, Beatriz Trapote ha mostrado el impacto del temporal en su entorno. Calles anegadas y comercios cerrados reflejan la gravedad de una situación que, según explica, se debe a la enorme acumulación de agua, hasta el punto de salir por los enchufes de las viviendas.