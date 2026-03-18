Alejandro se queda sin reacción en El Rosco y deja a Javier a un paso del bote

El duelo ha sido el más desequilibrado entre ambos concursantes en Pasapalabra. Javier ha llegado muy reforzado tras su buen resultado en el ¿Dónde Están?, lo que le ha permitido comenzar El Rosco con una ventaja que ha sabido aprovechar. Mientras él avanzaba con firmeza, Alejandro se ha atascado desde el arranque, acumulando varios pasos consecutivos que lo han dejado con un parcial durísimo de 21-2 cuando su rival completaba la primera vuelta.

Alejandro ha reaccionado más tarde con una racha de once aciertos que parecía reengancharle al duelo, pero un fallo en plena remontada ha terminado por condenarlo. Cuando Javier ya figuraba con 22 aciertos, el margen era demasiado estrecho para intentar una recuperación. El Rosco ha terminado convertido en la oportunidad del madrileño para acercarse al bote.