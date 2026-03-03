Beatriz intensifica su chantaje a Gabriel y exige más dinero por su silencio

Beatriz sorprende a Gabriel al presentarse en su casa y recordarle que, si quiere que mantenga su silencio, deberá pagarle más dinero. Ella, consciente de que ya no tiene nada que perder, aprovecha la situación para sacar ventaja económica de su exmarido.

Gabriel, visiblemente nervioso por la amenaza constante de Beatriz y preocupado por la estabilidad de su relación con Begoña, acaba cediendo ante sus exigencias. Sin embargo, deja claro que no tolerará que vuelva a acercarse a su familia y promete encontrar la forma de deshacerse de ella definitivamente.