Publicidad
PASAPALABRA
Arturo Valls sorprende y supera a Ingrid García con su destreza flamenca en La Pista
En un giro inesperado de La Pista, Arturo Valls adelantó a su rival Ingrid García acertando una canción de Cantores de Hispalís, provocando sorpresa y la broma “me está dando donde más me duele”.
el presentador Arturo Valls demostró rapidez y conocimiento flamenco al reconocer la canción de 1987 antes que la invitada Ingrid García, sumando cinco segundos para su equipo. La situación generó comentarios y risas entre los participantes, subrayando el contraste entre ambos en esta ronda del concurso.
El intercambio entre Valls e Ingrid añadió dinamismo al espacio, con la actriz expresando su “dolor” humorístico por haber sido superada en un terreno culturalmente ligado a ella.