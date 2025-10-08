Arguiñano triunfa con su salmón exprés con patatas y champiñones: listo en solo tres minutos

El chef ha demostrado una vez más en Cocina abierta de Karlos Arguiñano que la cocina saludable no tiene por qué ser complicada. Su receta de salmón con patatas y champiñones reúne proteínas de calidad, grasas saludables y energía limpia, perfecta para una comida completa.

Arguiñano ha insistido en la importancia de cocinar el pescado a la plancha con la superficie muy caliente para lograr una textura jugosa y un dorado perfecto. Un plato sencillo y sabroso, ideal para el día a día.