Arguiñano transforma jamón y queso en fritos crujientes para cocinar con niños

Karlos Arguiñano publica una receta de fritos de jamón y queso pensada para 4 personas en la que combina una bechamel ligera con lonchas de jamón cocido y queso fundente antes de empanar y freír los bocados hasta dorarlos. La propuesta culinaria destaca por su sencillez y por la participación de los niños en la cocina.

Los ingredientes principales son leche, harina, mantequilla, jamón cocido, queso y pan rallado, con un toque de nuez moscada y rúcula para acompañar al servir. Arguiñano sugiere congelar el excedente si se hace más cantidad y disfrutar de este aperitivo casero en reuniones familiares.