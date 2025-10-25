Antena 3 LogoAntena3
Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

El aperitivo de Joseba Arguiñano que triunfa por su sabor y presentación

Langostinos, bacon y queso se combinan en una receta fácil y elegante. Cocina abierta de Karlos Arguiñano presenta un bocado perfecto para sorprender en cualquier ocasión.

Joseba Arguiñano propone en Cocina abierta de Karlos Arguiñanounos bocados de langostino con bacon y salsa agridulce, ideales como aperitivo dignos de cualquier restaurante de lujo.

La receta se hornea en pocos minutos y se acompaña con una salsa de miel, mostaza y soja. El toque final lo pone el perejil fresco, que realza tanto el sabor como la presentación.

