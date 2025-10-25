Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
El aperitivo de Joseba Arguiñano que triunfa por su sabor y presentación
Langostinos, bacon y queso se combinan en una receta fácil y elegante. Cocina abierta de Karlos Arguiñano presenta un bocado perfecto para sorprender en cualquier ocasión.
Joseba Arguiñano propone en Cocina abierta de Karlos Arguiñanounos bocados de langostino con bacon y salsa agridulce, ideales como aperitivo dignos de cualquier restaurante de lujo.
La receta se hornea en pocos minutos y se acompaña con una salsa de miel, mostaza y soja. El toque final lo pone el perejil fresco, que realza tanto el sabor como la presentación.