El aperitivo de Joseba Arguiñano que triunfa por su sabor y presentación

Joseba Arguiñano propone en Cocina abierta de Karlos Arguiñanounos bocados de langostino con bacon y salsa agridulce, ideales como aperitivo dignos de cualquier restaurante de lujo.

La receta se hornea en pocos minutos y se acompaña con una salsa de miel, mostaza y soja. El toque final lo pone el perejil fresco, que realza tanto el sabor como la presentación.