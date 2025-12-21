Antonio Orozco lanza un aviso a los coaches: “Ninguno de vosotros me vais a igualar”

Antonio Orozco irrumpió en la Gran Final de La Voz con una intervención cargada de nostalgia y orgullo. A pesar de no formar parte este año del jurado, el artista brilló al cantar en la segunda semifinal y lanzó un dardo directo a los actuales coaches: “Ninguno de vosotros me vais a igualar”, refiriéndose a sus múltiples victorias en ediciones pasadas.

Con humor, Orozco añadió que “no me caben los premios en mi casa”, recordando incluso la promesa de raparse el pelo tras su triunfo en la edición de adultos de 2024. Así, en este último mensaje, reafirmó su huella en La Voz y desafió a los actuales entrenadores a estar a su altura.