La Voz
Antía emociona a los coaches con ‘Confieso’ y se gana el último puesto en el equipo de Yatra
La joven cantante callejera conquista a Sebastián Yatra en la última noche de Audiciones a ciegas de La Voz con una interpretación que eriza la piel.
Antía llegó a La Voz con una meta clara: demostrar que su voz merecía un hueco. Su versión de ‘Confieso’ de Kany García emocionó a todos los coaches.
Sebastián Yatra, único con plaza libre, no dudó en pulsar el botón. “Tú eres la voz”, le dijo al darle la bienvenida a su equipo. Malú también elogió su sensibilidad.