Antía emociona a los coaches con ‘Confieso’ y se gana el último puesto en el equipo de Yatra

Antía llegó a La Voz con una meta clara: demostrar que su voz merecía un hueco. Su versión de ‘Confieso’ de Kany García emocionó a todos los coaches.

Sebastián Yatra, único con plaza libre, no dudó en pulsar el botón. “Tú eres la voz”, le dijo al darle la bienvenida a su equipo. Malú también elogió su sensibilidad.