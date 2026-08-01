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Y AHORA SONSOLES
La angustia crece en Ceuta: una vecina lanza un desesperado llamamiento para pedir protección
El testimonio de una vecina de Ceuta pone voz a la preocupación de varios residentes, que reclaman medidas urgentes para garantizar su seguridad ante la situación que denuncian.
Una vecina de Ceuta ha expresado públicamente su preocupación por la situación que vive en su barrio y ha reclamado una respuesta inmediata de las administraciones. Su intervención refleja el sentimiento de inseguridad que, según explica, comparten otros residentes de la zona.
Durante Y ahora Sonsoles, la mujer lanzó un mensaje directo a las autoridades: “Necesitamos que alguien nos proteja”. Su petición se convirtió en uno de los momentos más impactantes del programa al visibilizar la inquietud de los vecinos.
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