La angustia crece en Ceuta: una vecina lanza un desesperado llamamiento para pedir protección

Una vecina de Ceuta ha expresado públicamente su preocupación por la situación que vive en su barrio y ha reclamado una respuesta inmediata de las administraciones. Su intervención refleja el sentimiento de inseguridad que, según explica, comparten otros residentes de la zona.

Durante Y ahora Sonsoles, la mujer lanzó un mensaje directo a las autoridades: “Necesitamos que alguien nos proteja”. Su petición se convirtió en uno de los momentos más impactantes del programa al visibilizar la inquietud de los vecinos.

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