Sueños de libertad
Andrés recurre a Amador Rojas para descubrir la verdad sobre Gabriel
En Sueños de libertad, Andrés toma una decisión clave: contratar a Amador Rojas para investigar a Gabriel, en medio de sospechas que podrían cambiarlo todo.
