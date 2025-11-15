Andrés recurre a Amador Rojas para descubrir la verdad sobre Gabriel

En Sueños de libertad, Andrés decide dar un paso arriesgado y pide ayuda a Amador Rojas para esclarecer los secretos que rodean a Gabriel. La tensión aumenta mientras ambos trazan un plan que promete revelar información decisiva para el futuro de la familia.

Este movimiento estratégico podría alterar el rumbo de la historia, dejando claro que Andrés no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Las próximas revelaciones prometen emociones fuertes en la serie.