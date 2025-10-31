Ana Obregón muestra su afecto por Juan Carlos I tras anunciarse sus memorias: “Me ayudó en momentos muy difíciles”

El rey Juan Carlos I publicará en Francia el próximo 5 de noviembre sus memorias, Reconciliación, donde repasa su papel como Jefe de Estado y su vida familiar.

Ana Obregón, cercana a la Casa Real, ha defendido su figura en televisión, asegurando que siente por él un cariño especial. “Me ayudó en momentos muy difíciles”, confesó. Además, destacó que lo ve más como un abuelo que busca reencontrarse con sus hijos y nietas que como una figura marcada por la controversia política.