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Ana Carlota Fernández desvela cómo será la relación entre Valentina y Andrés en los próximos capítulos de Sueños de libertad: "Va a ser algo muy bonito"

SUEÑOS DE LIBERTAD

Ana Carlota Fernández adelanta el giro sentimental que marcará el destino de Valentina y Andrés

La actriz rompe el silencio sobre el futuro de su personaje y confirma un acercamiento emocional clave que promete transformar la convivencia y las lealtades dentro de la colonia.

La complicidad entre los protagonistas alcanzará una nueva dimensión en las próximas entregas, alejándose de los conflictos iniciales para dar paso a una conexión profunda. La intérprete asegura que va a ser algo muy bonito, subrayando la evolución natural de este vínculo afectivo.

Este cambio de rumbo en la trama de Sueños de libertad sitúa a Valentina en una posición vulnerable pero esperanzadora frente a los desafíos familiares. La química con el joven De la Reina se convierte así en el motor principal de los nuevos episodios.

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