Ana Carlota Fernández adelanta el giro sentimental que marcará el destino de Valentina y Andrés

La complicidad entre los protagonistas alcanzará una nueva dimensión en las próximas entregas, alejándose de los conflictos iniciales para dar paso a una conexión profunda. La intérprete asegura que va a ser algo muy bonito, subrayando la evolución natural de este vínculo afectivo.

Este cambio de rumbo en la trama de Sueños de libertad sitúa a Valentina en una posición vulnerable pero esperanzadora frente a los desafíos familiares. La química con el joven De la Reina se convierte así en el motor principal de los nuevos episodios.