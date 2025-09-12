Publicidad
La Encrucijada
Amanda se enfrenta a César tras su pelea con Octavio: “No puedes vivir con tanto rencor”
Después de la pelea en la carretera, Amanda se muestra destrozada. La joven reconoce que su matrimonio con César es más complicado de lo que imaginaba y teme no poder soportarlo.
En La Encrucijada, Cuando Amanda regresó a casa, se tumbó en la cama sin querer hablar con nadie, ni siquiera con César. La conversación con Laura había hecho que sus dudas fueran aún mayores.
Al ir a buscarla para cenar, César se encontró con el reproche de su esposa. “Estás lleno de odio”, le dijo Amanda, consciente de que siempre estará en medio entre su marido y su padre.