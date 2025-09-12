Amanda se enfrenta a César tras su pelea con Octavio: “No puedes vivir con tanto rencor”

En La Encrucijada, Cuando Amanda regresó a casa, se tumbó en la cama sin querer hablar con nadie, ni siquiera con César. La conversación con Laura había hecho que sus dudas fueran aún mayores.

Al ir a buscarla para cenar, César se encontró con el reproche de su esposa. “Estás lleno de odio”, le dijo Amanda, consciente de que siempre estará en medio entre su marido y su padre.