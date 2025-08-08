Publicidad
LA ENCRUCIJADA
Amanda se despierta confundida en casa de César tras una noche inesperada
Después de una celebración con tequila, Amanda no recuerda cómo terminó en casa de César. La tensión entre ambos crece, aunque él asegura que no pasó nada entre ellos.
Tras una noche de fiesta con Sara y Kevin, Amanda se sintió indispuesta y César la llevó a su casa. Al despertar, la joven no recuerda nada y teme que haya ocurrido algo que no logra rememorar.
César le aclara que ella durmió en su cama y él en el sofá. Aunque no pasó nada físico, la tensión emocional entre ambos es evidente. “Me olvido de todo cuando estoy contigo”, le confiesa él enLa Encrucijada.