Amanda se despierta confundida en casa de César tras una noche inesperada

Tras una noche de fiesta con Sara y Kevin, Amanda se sintió indispuesta y César la llevó a su casa. Al despertar, la joven no recuerda nada y teme que haya ocurrido algo que no logra rememorar.

César le aclara que ella durmió en su cama y él en el sofá. Aunque no pasó nada físico, la tensión emocional entre ambos es evidente. “Me olvido de todo cuando estoy contigo”, le confiesa él enLa Encrucijada.