José Ramón defiende la compra de la ermita pese a las dudas del alcalde
El vecino de Estivella asegura tener documentos firmados ante notario que prueban que la ermita y el mirador son suyos, aunque la investigación apunta a una posible estafa.
José Ramón afirma que adquirió legalmente la ermita de Estivella y el mirador, y que cuenta con papeles firmados ante notario. Sin embargo, el alcalde sostiene que el terreno no le pertenece.
Tras una investigación, el caso da un giro inesperado. Todo apunta a que José Ramón podría haber sido víctima de una estafa, aunque él insiste, en Y ahora Sonsoles, en que quienes le vendieron el terreno son personas honradas.