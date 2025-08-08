José Ramón defiende la compra de la ermita pese a las dudas del alcalde

José Ramón afirma que adquirió legalmente la ermita de Estivella y el mirador, y que cuenta con papeles firmados ante notario. Sin embargo, el alcalde sostiene que el terreno no le pertenece.

Tras una investigación, el caso da un giro inesperado. Todo apunta a que José Ramón podría haber sido víctima de una estafa, aunque él insiste, en Y ahora Sonsoles, en que quienes le vendieron el terreno son personas honradas.