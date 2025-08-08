Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

josé

Y AHORA SONSOLES

José Ramón defiende la compra de la ermita pese a las dudas del alcalde

El vecino de Estivella asegura tener documentos firmados ante notario que prueban que la ermita y el mirador son suyos, aunque la investigación apunta a una posible estafa.

Marta Requejo
Publicado:

José Ramón afirma que adquirió legalmente la ermita de Estivella y el mirador, y que cuenta con papeles firmados ante notario. Sin embargo, el alcalde sostiene que el terreno no le pertenece.

Tras una investigación, el caso da un giro inesperado. Todo apunta a que José Ramón podría haber sido víctima de una estafa, aunque él insiste, en Y ahora Sonsoles, en que quienes le vendieron el terreno son personas honradas.

Antena 3» Vídeos