Y AHORA SONSOLES
Laura Pamplona recuerda a José Luis Gil y lamenta su ausencia: “Es muy triste”
La actriz confiesa que no ha vuelto a hablar con José Luis Gil desde su ictus, aunque sigue su evolución gracias a sus compañeros de profesión y le desea una pronta recuperación.
Laura Pamplona revela que no ha tenido contacto reciente con José Luis Gil, con quien compartió escenario y televisión. Asegura que se entera de su estado de salud por otros compañeros.
La actriz lamenta profundamente lo ocurrido y afirma que el actor se recupera poco a poco. “Es muy triste ver a un compañero que le pasa algo así”, comenta visiblemente afectada en Y ahora Sonsoles.