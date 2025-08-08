Laura Pamplona recuerda a José Luis Gil y lamenta su ausencia: “Es muy triste”

Laura Pamplona revela que no ha tenido contacto reciente con José Luis Gil, con quien compartió escenario y televisión. Asegura que se entera de su estado de salud por otros compañeros.

La actriz lamenta profundamente lo ocurrido y afirma que el actor se recupera poco a poco. “Es muy triste ver a un compañero que le pasa algo así”, comenta visiblemente afectada en Y ahora Sonsoles.