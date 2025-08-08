Estrella acusa a Octavio Oramas en plena calle: “¡Tú lo mataste!”

César y Estrella disfrutan de un paseo por Oramas cuando se encuentran con Amanda y Octavio en La Encrucijada. La situación se complica al instante: Estrella reconoce al hombre y grita que es el asesino de su esposo.

La reacción de Estrella deja a todos paralizados. Amanda y Octavio no entienden lo que ocurre, mientras César intenta calmar a su madre, que no deja de repetir la acusación entre gritos y lágrimas.