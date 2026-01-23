Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Sinem Ünsal encarna a Alya, una madre que desafía las reglas del clan Albora por su hijo

En Tierra lejana

Alya rompe el silencio sobre el imperio Albora y lucha por su hijo en En tierra lejana

Sinem Ünsal da vida a una mujer que descubre traiciones ocultas tras la muerte de su marido y desafía un clan tradicional para proteger a su hijo.

La serie En tierra lejana presenta a Alya Albora, interpretada por Sinem Ünsal, una madre que viaja a Turquía para enterrar a su esposo y choca con un oscuro legado familiar. Lo que debía ser un funeral se convierte en una batalla por su libertad y la de su hijo al conocer los secretos de Boran.

Alya, llegada desde Toronto con su pequeño Cihan, se enfrenta a la matriarca Sadakat Albora. La familia intenta imponer sus reglas tradicionales, negándose a dejarla marchar con su hijo, lo que desencadena un duelo entre fuerza, deber y maternidad.

Antena 3» Vídeos