98 EDICIÓN
Oscar 2026: Lista completa de nominados
Ya conocemos los nominados a la 98 edición de los Premios Oscar tras la lectura protagonizada por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman. La gala tendrá lugar el próximo 15 de marzo donde se desvelarán los ganadores.
La 98 edición de los Premios Oscar tendrá lugar el próximo 15 de marzo en Los Ángeles. Pero, antes, este 22 de enero, se ha dado a conocer la lista de nominados.
Los encargados de dar a conocer a los afortunados que competirán por llevarse el preciado premio de la Academia de Cine de Hollywood han sido Danielle Brooks y Lewis Pullman.
A continuación puedes ver la lista de nominados al completo:
Mejor película
Bugonia
F1: La película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Sueños de trenes
Mejor actor protagonista
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
Ethan Hawke, por Blue Moon
Michael B. Jordan, por Los pecadores
Wagner Moura, por El agente secreto
Mejor actriz protagonista
Jessie Buckley, por Hamnet
Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
Kate Hudson, por Song Sung Blue (Canción para dos)
Renate Reinsve, por Valor sentimental
Emma Stone, por Bugonia
Mejor director
Chloé Zhao, por Hamnet
Josh Safdie, por Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Joachim Trier, por Valor Sentimental
Ryan Coogler, por Los pecadores
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, por Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
Amy Madigan, por Weapons
Wunmi Mosaku, por Los pecadores
Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, por Una batalla tras otra
Jacob Elordi, por Frankenstein
Delroy Lindo, por Los pecadores
Sean Penn, por Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, por Valor sentimental
Mejor diseño de vestuario
Avatar: Fuego y ceniza
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
Frankenstein
Kokuho
Los pecadores
The smashing machine
National Treasure
Mejor banda sonora original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Los pecadores
Mejor cortometraje
Butcher's Stain
A friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The singers
Two people exchanging saliva
Mejor cortometraje animado
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Retirement plan
The three sisters
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Mejor guion original
Blue Moon
Un simple accidente
Marty Supreme
Valor sentimental
Los pecadores
Mejor canción original
Dear me, por Diane Warren: Relentless
Golden, por Las guerreras k-pop
I lied to you, por Los pecadores
Sweet dreams of joy, por Viva Verdi
Train dreams, por Sueños de trenes
Mejor película documental
The Alabama solution
Come see me in the Good light
Cutting through rocks
Mr. Nobody against Putin
The perfect neighbor
Mejor cortometraje documental
All the empty romos
Armed only with a camera: The life and death of Brent Renaud
Children no more: "Were and are gone"
Devil is busy
Perfectly a strangeness
Mejor película internacional
El agente secreto
Un simple accidente
Valor sentimental
Sirât
La voz de Hind
Mejor película de animación
Arco
Elio
Las guerreras k-pop
Little Amélie
Zootrópolis 2
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Los pecadores
Mejor montaje
F1: La película
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Los pecadores
Mejor sonido
F1: La película
Frankenstein
Una batalla tras otra
Los pecadores
Sirât
Mejores efectos especiales
Avatar: Fuego y ceniza
F1: La película
Jurassic World: El renacer
Laberinto en llamas
Los pecadores
Mejor fotografía
Frankenstein
Marty Supreme
Una batalla tras otras
Los pecadores
Sueños de trenes
Mejor casting
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Los pecadores
¿Quién se alzará con los premios en esta edición? Queda muy poco para saberlo y, por el momento, los candidatos ya pueden celebrar el éxito de postularse para hacer historia en Hollywood.
