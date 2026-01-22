Antena 3 Logo Antena 3
98 EDICIÓN

Oscar 2026: Lista completa de nominados

Ya conocemos los nominados a la 98 edición de los Premios Oscar tras la lectura protagonizada por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman. La gala tendrá lugar el próximo 15 de marzo donde se desvelarán los ganadores.

Estatuilla de los Premios Oscar

La 98 edición de los Premios Oscar tendrá lugar el próximo 15 de marzo en Los Ángeles. Pero, antes, este 22 de enero, se ha dado a conocer la lista de nominados.

Los encargados de dar a conocer a los afortunados que competirán por llevarse el preciado premio de la Academia de Cine de Hollywood han sido Danielle Brooks y Lewis Pullman.

A continuación puedes ver la lista de nominados al completo:

Mejor película

Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor actor protagonista

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B. Jordan, por Los pecadores

Wagner Moura, por El agente secreto

Mejor actriz protagonista

Jessie Buckley, por Hamnet

Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson, por Song Sung Blue (Canción para dos)

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Emma Stone, por Bugonia

Mejor director

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Joachim Trier, por Valor Sentimental

Ryan Coogler, por Los pecadores

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, por Weapons

Wunmi Mosaku, por Los pecadores

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, por Una batalla tras otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Delroy Lindo, por Los pecadores

Sean Penn, por Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, por Valor sentimental

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kokuho

Los pecadores

The smashing machine

National Treasure

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor cortometraje

Butcher's Stain

A friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The singers

Two people exchanging saliva

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement plan

The three sisters

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor canción original

Dear me, por Diane Warren: Relentless

Golden, por Las guerreras k-pop

I lied to you, por Los pecadores

Sweet dreams of joy, por Viva Verdi

Train dreams, por Sueños de trenes

Mejor película documental

The Alabama solution

Come see me in the Good light

Cutting through rocks

Mr. Nobody against Putin

The perfect neighbor

Mejor cortometraje documental

All the empty romos

Armed only with a camera: The life and death of Brent Renaud

Children no more: "Were and are gone"

Devil is busy

Perfectly a strangeness

Mejor película internacional

El agente secreto

Un simple accidente

Valor sentimental

Sirât

La voz de Hind

Mejor película de animación

Arco

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor montaje

F1: La película

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor sonido

F1: La película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sirât

Mejores efectos especiales

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

Los pecadores

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otras

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Los pecadores

¿Quién se alzará con los premios en esta edición? Queda muy poco para saberlo y, por el momento, los candidatos ya pueden celebrar el éxito de postularse para hacer historia en Hollywood.

