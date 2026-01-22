La historia de amor de Ana Mena y Óscar Casas: del set de rodaje a los viajes en familia

Anoche, Ana Mena y Óscar Casas presentaban en Madrid su película Ídolos y lo hacían derrochando complicidad. Ella, con un vestido largo de lentejuelas de Redondo Brand, ceñido y con escote bustier; él, con un total look en negro de la firma española Mansolutely, inspirado en los trajes de los pilotos de MotoGP, el universo en el que se ambienta el filme.

Ella, nerviosa. Él, relajado. Ambos coincidieron en definir el rodaje como una experiencia intensa, en la que "han disfrutado mucho" y en la que, como ellos mismos reconocen, encontraron algo más que un proyecto profesional. "Allí empezó todo", confesó el actor al ser preguntado por la prensa, con una de esas sonrisas que aparecen cuando todo va viento en popa, tanto en lo personal como en lo profesional.

Ana Mena y Óscar Casas | Gtres

Así empezó su historia de amor

"He tenido la suerte de poder conocer a Ana", decía Óscar Casas al hablar de los meses de trabajo bajo las órdenes del director Mat Whitecross, durante los cuales dieron vida a Edu Serra y Luna, sus personajes en Ídolos.

Era septiembre de 2024 cuando la cantante malagueña comenzó a compartir set con el actor catalán y, poco a poco, fue surgiendo la chispa entre ellos. Sin embargo, la primera vez que coincidieron fue un año antes, tal y como contó Ana Mena a Pablo Motos en El Hormiguero, durante el rodaje de un anuncio.

"Ana es muy simpática con todo el mundo. Yo pensaba que era muy correcta y muy maja conmigo, pero que no quería nada más. Ya no sabía qué hacer para que se diera cuenta de que me gustaba y se fijara en mí", confesó Óscar en el programa de Antena 3, dando más detalles de cómo empezó su relación.

No fue hasta que el equipo de vestuario le dijo claramente a la cantante que tenía a Óscar "loco por ella" cuando Ana se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. "La verdad es que me parecía un chico guapísimo, educado, mono y simpático…", explicó entonces.

Y así, poco a poco y con discreción, se convirtieron en pareja.

Ana Mena y Óscar Casas | Gtres

Viajes y planes en común

Desde que su relación se hizo pública, Ana y Óscar han dejado entrever cómo es su vida juntos. A través de las redes sociales hemos podido ver que el pasado verano pasaron unos días en Marruecos, una escapada que confirmó que lo suyo iba en serio.

Más tarde, los hermanos Casas realizaron un viaje familiar a El Salvador, en el que Óscar y su hermano Mario viajaron acompañados de sus parejas, Ana Mena y Melyssa Pinto. Unas vacaciones que acapararon titulares y despertaron la ilusión del público por estas dos nuevas parejas del universo celebrity español.

Un 2026 lleno de proyectos

Tal y como comentaron en la premiere de Ídolos, tanto Ana Mena como Óscar Casas afrontan un 2026 repleto de proyectos ilusionantes. Aunque no dieron demasiados detalles, sí adelantaron que la cantante está preparando nuevo disco. "Un discazo que vais a flipar en colores", aseguró el actor entre risas.

Sobre su futuro juntos, prefirieron no decir mucho más. Bastaron, eso sí, las sonrisas cómplices, los gestos de cariño y las miradas compartidas para confirmar que están viviendo una auténtica historia de cuento.