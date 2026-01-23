TikTok llega a un acuerdo para crear una filial en Estados Unidos

Inversores como el gigante del software Oracle, MGX, una firma de inversión emiratí; y Silver Lake, otra firma de inversión, poseerán más del 80% de la nueva empresa. Esta lista también incluye la entidad de inversión personal de Michael Dell, el multimillonario tecnológico detrás de Dell Technologies, y otras empresas, según informó TikTok. Adam Presser, exdirector de operaciones de TikTok, será el director ejecutivo de TikTok en Estados Unidos.

El acuerdo busca reducir los vínculos de TikTok con China .Y Donald Trump quiere dejar su firma: "¡Estoy tan feliz de haber ayudado a salvar TikTok!", escribió en su red social, y agregó: "Solo espero que en el futuro quienes usan y aman TikTok me recuerden". ByteDance, matriz de TikTok, asegura que ha transferido el negocio en Estados Unidos a TikTok USDS. Esta firma quedará bajo el control de tres sociedades estadounidenses: Oracle, Silver Lake Management, y la compañía de inversión MGX, con sede en Abu Dabi. Cada una de estas compañías ostentará un 15% de la TikTok estadounidense.

También tendrán participaciones el grupo Dell y una firma de inversión de su fundador. Estos accionistas tienen estrechos vínculos con la Administración Trump. La matriz Bytedance conservará un 19,9% de la nueva compañía. La operación tiene mucho alcance político por el pulso soterrado entre Estados Unidos y China por la supremacía mundial. Supone, además, una victoria para los responsables de seguridad nacional en Estados Unidos, que llevaban tiempo alertando sobre los riesgos de que esta red social de capital chino pudiera usarse para manipular a los estadounidenses e influir incluso en procesos electorales.

La operación para constituir la nueva sociedad y transferirla a inversores estadounidenses se produce tras un largo tira y afloja entre las autoridades estadounidenses y los propietarios chinos de la red social, apoyados por el Gobierno chino. "Junto con otros factores, TikTok fue responsable de que me fuera tan bien con el voto juvenil en las elecciones presidenciales de 2024", ha escrito Trump en Truth Social.

La matriz de TikTok asegura que la nueva compañía tiene por objeto "proteger los datos de los usuarios estadounidenses, las aplicaciones y el algoritmo mediante medidas integrales de privacidad de datos y ciberseguridad".

La anterior administración de JoeBiden impulsó una norma para prohibir la aplicación mientras siguiera bajo control de capital chino, con el argumento de que suponía una amenaza porque Pekín podía hacer uso de los datos de los usuarios estadounidenses o aprovechar la red social para promover relatos propagandísticos. La decisión de prohibir Tiktok generó una gran controversia entre usuarios y creadores de contenido estadounidenses y los responsables políticos. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca suspendió la prohibición que pesaba sobre TikTok mientras buscaba inversores estadounidenses que se hicieran cargo del negocio en su país y negociaba con las autoridades chinas, amenazando con imponer aranceles si no se llegaba a un acuerdo.

