Alya desafía a Cihan tras su arresto y mantiene su postura pese a la presión familiar

La relación entre Alya y Cihan ha escalado a un punto crítico cuando él intenta forzarla a rendirse desde la prisión. Cihan acusa al equipo legal de Alya de traición, pero ella resiste y exige su libertad: ofrece retirar la denuncia solo si puede irse con su hijo.

El jefe de los Albora va más lejos al confesar que su objetivo al mantenerla encerrada es casarse con ella. Alya responde con indignación y pide a un agente que la libere de la interacción, reafirmando que enfrentará sola las consecuencias de su juicio.