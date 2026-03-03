Publicidad
En tierra lejana
Alya desafía a Cihan tras su arresto y mantiene su postura pese a la presión familiar
Alya se niega a ceder ante Cihan desde el calabozo y rechaza su intento de manipulación, consolidando un nuevo giro en la confrontación entre ambos personajes.
La relación entre Alya y Cihan ha escalado a un punto crítico cuando él intenta forzarla a rendirse desde la prisión. Cihan acusa al equipo legal de Alya de traición, pero ella resiste y exige su libertad: ofrece retirar la denuncia solo si puede irse con su hijo.
El jefe de los Albora va más lejos al confesar que su objetivo al mantenerla encerrada es casarse con ella. Alya responde con indignación y pide a un agente que la libere de la interacción, reafirmando que enfrentará sola las consecuencias de su juicio.