Alubias verdinas a la jardinera de Karlos Arguiñano receta rápida y nutritiva

La receta de alubias verdinas a la jardinera combina legumbres con verduras como zanahoria, patata y pimiento, aportando un plato equilibrado y lleno de sabor para 4-6 personas en poco tiempo. El proceso incluye pochar verduras, añadir chorizo y vino blanco antes de incorporar las alubias remojadas y cocinar hasta que todo quede tierno y bien integrado.

Para espesar el caldo se propone triturar parte del guiso y volverlo a mezclar, consiguiendo una textura más consistente sin perder nutrientes.