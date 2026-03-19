Alejandro supera una Silla Azul durísima y admite el desgaste: “Cansado”

Alejandro ha comenzado su programa número 28 en Pasapalabra con total sinceridad. Tras una bienvenida de Roberto Leal, ha confesado que llegaba "cansado" después de una Silla Azul ardua contra Anselmo, que le planteó un examen especialmente difícil.

Aun así, ha valorado positivamente el nivel de su rival y ha asegurado que, si la exigencia es tan alta, él debe responder igual. Incluso ha admitido que la última pregunta fallada por Anselmo tampoco la conocía, destacando que en Pasapalabra se aprende desde la Silla Azul hasta El Rosco.