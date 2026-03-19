Alejandro firma un turno impresionante de 15 aciertos... sin lograr asegurar la victoria El Rosco

El duelo entre Alejandro y Javier ha alcanzado uno de sus puntos más altos en Pasapalabra. Alejandro partía con medio minuto extra y aprovechó ese margen para encadenar un brillante inicio de seis aciertos. Lo sorprendente llegó después: una racha monumental de quince respuestas consecutivas, de la H a la V, que dejó al plató atónito y llevó a Roberto Leal a preguntarle, entre risas, si había quedado. Su primera vuelta terminó con 22 aciertos y el listón en lo más alto.

Lejos de venirse abajo, Javier respondió con su mejor versión. Bajo la presión de Alejandro, encadenó un turno de ocho aciertos y luego otro de once, igualando la primera vuelta de su rival con 22 en verde. Con un acierto adicional, se plantó inmediatamente, obligando a Alejandro a luchar por un empate que se volvió súbitamente cuesta arriba.