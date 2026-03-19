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Pasapalabra
Alejandro firma un turno impresionante de 15 aciertos... sin lograr asegurar la victoria El Rosco
El madrileño ha deslumbrado con una racha espectacular, pero Javier ha respondido bajo presión con dos turnos sensacionales que han cambiado por completo el rumbo del duelo.
El duelo entre Alejandro y Javier ha alcanzado uno de sus puntos más altos en Pasapalabra. Alejandro partía con medio minuto extra y aprovechó ese margen para encadenar un brillante inicio de seis aciertos. Lo sorprendente llegó después: una racha monumental de quince respuestas consecutivas, de la H a la V, que dejó al plató atónito y llevó a Roberto Leal a preguntarle, entre risas, si había quedado. Su primera vuelta terminó con 22 aciertos y el listón en lo más alto.
Lejos de venirse abajo, Javier respondió con su mejor versión. Bajo la presión de Alejandro, encadenó un turno de ocho aciertos y luego otro de once, igualando la primera vuelta de su rival con 22 en verde. Con un acierto adicional, se plantó inmediatamente, obligando a Alejandro a luchar por un empate que se volvió súbitamente cuesta arriba.