Alejandro debuta con éxito en Pasapalabra tras eliminar a Édgar en una Silla Azul llena de nervios
El relevo en la Silla Azul ha sido inmediato: Édgar, recién llegado al concurso, ha caído ante Alejandro, un geólogo madrileño que ha superado los nervios para convertirse en nuevo concursante.
La tranquilidad que dejó la llegada de Édgar y Óscar tras el histórico bote de Rosa ha durado poco. Édgar, obligado a jugar la Silla Azul tras perder su primer Rosco, se ha medido a Alejandro, un joven geólogo que ha confesado estar muy nervioso en su debut en el plató de Pasapalabra.
La elección de la letra R ha sido decisiva para Alejandro, que ha mantenido la calma ante los errores de su rival. Édgar ha fallado en dos ocasiones en apenas un minuto y ha quedado eliminado. Así, Alejandro se convierte en concursante de pleno derecho y toma el relevo en el programa.