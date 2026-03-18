Pasapalabra
Alejandro borda ‘Hotel California’ en La Pista y deja a Roberto Leal sorprendido por su “pellizco”
El concursante ha reconocido el clásico de 1976 al instante y ha conquistado el pleno, además de arrancar al presentador un espontáneo elogio tras atreverse a cantar un fragmento.
Alejandro ha vivido una de sus mejores tardes en La Pista al identificar rápidamente Hotel California. Después de hacerse con el turno, se ha tomado unos segundos para recordar la melodía y, a petición de Roberto Leal, ha cantado unas frases que han provocado la reacción más espontánea del presentador, que ha celebrado el pellizco con el que ha interpretado el tema.
El acierto ha supuesto para él los cinco segundos en juego. La interpretación y el pleno del madrileño han sido el broche perfecto para un duelo musical que le consolida como un concursante cada vez más fuerte en esta prueba.