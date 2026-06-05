Actuación con sorpresa: Nya de la Rubia conquista Pasapalabra al adaptar su canción para Roberto Leal

Tras participar junto a Neus Sanz y los hermanos López Iturriaga en apoyo a los concursantes, Nya de la Rubia protagonizó el momento musical de la jornada en el plató de Pasapalabra.

Durante su conversación con Roberto Leal, habló del álbum que publicará en noviembre y de la duda sobre su título. Después, interpretó una versión de Me quedo en la que incorporó referencias al presentador y al programa, emocionando a los espectadores.

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