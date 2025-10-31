Los actores de Las hijas de la criada revelan cómo Galicia transformó el rodaje

El rodaje de Las hijas de la criada ha sido una experiencia única para su reparto, que destaca el papel de Galicia como escenario natural de la historia. Verónica Sánchez asegura que grabar en exteriores primero ayudó a conectar con la nostalgia de su personaje.

Para Alain Hernández, las localizaciones “visten a la serie de manera espectacular”, mientras que Tomy Aguilera recuerda las intensas jornadas bajo la lluvia. Los gallegos Alicia Armenteros y Federico Pérez celebran la oportunidad de rodar en su tierra y creen que el público se enamorará de la serie desde el primer episodio.