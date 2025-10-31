Publicidad
LAS HIJAS DE LA CRIADA
Los actores de Las hijas de la criada revelan cómo Galicia transformó el rodaje
El elenco de la nueva serie de Sonsoles Ónega comparte cómo las localizaciones gallegas aportaron realismo y emoción a una historia ambientada a principios del siglo XX.
El rodaje de Las hijas de la criada ha sido una experiencia única para su reparto, que destaca el papel de Galicia como escenario natural de la historia. Verónica Sánchez asegura que grabar en exteriores primero ayudó a conectar con la nostalgia de su personaje.
Para Alain Hernández, las localizaciones “visten a la serie de manera espectacular”, mientras que Tomy Aguilera recuerda las intensas jornadas bajo la lluvia. Los gallegos Alicia Armenteros y Federico Pérez celebran la oportunidad de rodar en su tierra y creen que el público se enamorará de la serie desde el primer episodio.