Víctor Sevilla: "Ojalá Jeco acabe con su prima María José"

Para Víctor Sevilla, Jeco es un "fichaje". Un chico algo alocado, un viva la vida y algo golfete. Cree que no piensa muy a largo plazo y por ello no tiene grandes aspiraciones en la vida. Es un buen chico, pero no tiene preocupaciones. El actor está encantado de haberle conocido.

Probablemente tengan en común muchas cosas, aunque él es mucho más tranquilo que Jeco. Le encanta el deporte desde siempre, hace buceo y juega al fútbol.

Aunque al igual que su personaje, Víctor Sevilla es de Vallecas, lugar donde se graban los exteriores de la serie. Para él ha sido una experiencia inolvidable grabar en lugares de su barrio por donde él ha pasado cientos de veces.