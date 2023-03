Repasamos los momentos más impactantes de 'Tierra Amarga'

Desde que empezó 'Tierra Amarga' la serie nos ha dejado momentos de mucha tensión. La enemistad entre Demir y Yilmaz al principio de la ficción, la obsesión de Müjgan por Züleyha o el secreto mejor guardado de Çukurova han sido algunas de las tramas protagonistas de la ficción.

Mucho ha llovido desde que Hünkar encerró a Züleyha en el psiquiátrico o desde que Müjgan estuvo a punto de acabar con la vida de Züleyha. Aunque también encontramos algunos recientes que nos han impactado y es que si algo ha caracterizado a 'Tierra Amarga' es la tensión con la que la hemos vivido. Cualquier cosa podía pasar, cualquier personaje podía irse.

¡Descubre los momentos más tensos de 'Tierra Amarga'!

Hünkar encierra a Züleyha en el psiquiátrico

Ha pasado mucho tiempo desde que Züleyha, llena de tristeza por tener lejos a Yilmaz y vivir en una pesadilla, intentó quitarse la vida. Hünkar decidió apartarla de Adnan y encerrarla en un psiquiátrico ¡menudo momentazo!

Cuando Demir descubrió que Züleyha no estaba en casa no dudo en ir a buscarla y sacarla de aquel lugar a la fuerza. Los gritos y la desesperación de la joven fueron clave para que Demir la encontrará. Desde ese momento, Züleyha la declaró la guerra a Hünkar.

¡Tiroteo en plena mansión Yaman!

La mansión Yaman se ha convertido en uno de los escenarios de la serie donde más tiroteos se han producido. Allí hemos vivido momentos de mucha tensión, uno de los primeros fue cuando Yilmaz apareció pistola en mano disparando en la casa de Demir.

Menos mal que Fekeli llegó a tiempo para impedir una tragedia mayor. ¿Os acordáis también cuando intentaron matar a Fekeli y a Hünkar? ¡Madre mía!

Züleyha, dispuesta a llegar hasta el final con Demir

Otro de los momentos que nos dejaron marca fue cuando Züleyha, desesperada por la ira de Demir, entró en la mansión con la pistola en la mano dispuesta a todo y disparar a su marido.

La joven no dudo en apuntar a Demir con una pistola: "No te mereces seguir con vida". Demir no hizo nada para evitarlo, cayó al suelo y los médicos lograron salvarle la vida.

Müjgan decide acabar con la vida de Züleyha

Behice puso en marcha su plan para terminar con Züleyha, para ello utilizó a su sobrina Müjgan. Behice logró alimentar los celos de la doctora con una carta falsa en la que Züleyha le desvelaba a Yilmaz que Adnan era su hijo.

Müjgan prepara una trampa para Züleyha y la joven va al bosque pensando que allí estará Yilmaz. Müjgan, con miedo, aprieta el gatillo y Züleyha cae herida. ¡Menuda tensión vivimos en los últimos capítulos de la segunda temporada de 'Tierra Amarga'!

"Adnan es tu hijo, tú eres el padre"

La verdadera paternidad de Adnan fue el secreto mejor guardado de 'Tierra Amarga'. Züleyha tardó mucho en confesarle a Yilmaz que Adnan era su hijo y no de Demir. Poco a poco todo el mundo fue descubriendo la verdad: Fekeli, Demir, Müjgan...

Cuando Züleyha lo vio claro, le confesó toda la verdad siendo uno de los momentos más esperados. Tras el disparo que recibió por parte de Müjgan, Züleyha le cuenta toda la verdad a Yilmaz, pero antes le pide como favor que no hará nada sin decírselo a ella: "Adnan es tu hijo, tú eres el padre", le soltó.

No mentimos si decimos que esperamos durante mucho tiempo ese momentazo.

Ha habido momentos muy impactantes, sobre todo desde que Fikret llegó a Çukurova. ¡Se ha enfrentado con muchas personas!

También Hakan ha sido víctima de varios momentos de tensión... Como cuando le intentaron poner una bomba. ¡Züleyha no lo pasó nada bien!

Y por supuesto, Abdülkadir que ha creado caos y por supuesto, también ha sido víctima de momentos impactantes... ¡Una vez Fikret lo intentó quemar vivo!

¡Cuántas emociones! Nunca olvidaremos estos momentazos de 'Tierra Amarga'. ¡Revívelos con nosotros!