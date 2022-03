Züleyha, Yilmaz y Adnan, juntos por primera vez como una familia

Züleyha ya ha salido del hospital. Los médicos deciden darle el alta para que se recupere en la mansión junto a sus hijos.

Al rato, Yilmaz se da cuenta de que Demir y Hünkar abandonan la mansión y habla con Gülten para organizar un encuentro con Züleyha. Necesita hablar con ella y ver al pequeño Adnan, es el momento de recuperar todo el tiempo perdido.

Por primera vez, Züleyha, Yilmaz y Adnan se reúnen como una familia en la pequeña mansión. Yilmaz no para de darle besos a su hijo: “No me canso de besarte”, dice el joven.

Ambos se piden perdón mutuamente y Züleyha le confiesa que el verdadero nombre de Adnan es Yilmaz: “Es mi Yilmaz, cuando estamos solos le llamo así”, confiesa.

Yilmaz dice que no entiende cómo fue capaz de poner su vida en peligro: “Sabía que me salvarías, confié en ti”, reconoce. Yilmaz se pregunta qué van a hacer ahora, no quiere apartarse de ellos ni un segundo, pero Züleyha lo tiene claro: “Tenemos que ser pacientes, si cometemos un solo error podemos echarlo todo a perder”, señala.

¿Qué planes tiene Züleyha para estar junto a Yilmaz?