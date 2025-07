Capítulo 343 de Sueños de libertad; 4 de julio: Carmen intenta hacer de celestina entre Claudia y Chema

Claudia ha rechazado con firmeza los intentos de Chema, quien no ha dudado en besar a la joven para acercarse a ella, aunque ha terminado recibiendo una bofetada.

Mientras tanto, Luz ha celebrado su título de médico y le ha reafirmado a su marido que solo él será el padre de sus hijos. ¿Darán el paso de formar una familia juntos?

Por otro lado, Cristina ha accedido a tomar un café con Gabriel y la joven le ha confesado que está muy contenta de que en Perfumerías De la Reina se apueste por realzar la figura de la mujer trabajadora.

Además, Pelayo, convencido del proyecto familiar y fiel a su idea de convertirse en padres, sigue intentado que Marta y Fina acepten compartir la crianza de un hijo entre los tres, una idea que ha dejado a Fina sorprendida.

Entre tanto, Raúl y María se han enfrentado a una ruptura de algo que nunca terminó de ser. “Entonces, ¿todo lo que sentiste era mentira? ¿lo que me dijiste no era verdad?”, le ha preguntado el chofer con los ojos vidriosos. “Ya me he dado cuenta de que no he sido más que un entretenimiento para ti, un juguete. Ojalá no te hubiera conocido nunca” sigue diciendo. Mientras, Andrés empieza a sospechar si hubo o hay algo entre ellos.

