Resumen de la última semana de ‘Tierra Amarga’: La felicidad llega a la vida de Züleyha y Hakan

¡Menuda recta final de ‘Tierra Amarga’ estamos teniendo! Los celos de Betül y Sermin hacia Züleyha no cesan, igual que las ganas de Çolak por vengarse de todos los que se han interpuesto en su camino. Mientras tanto, la protagonista de nuestra historia por fin ha podido celebrar su boda con Hakan. ¡Vamos a repasar los últimos acontecimientos! ¡Esta semana ha llegado cargada de emociones!

Después de que Abdülkadir y Vahap expulsaran de la pequeña mansión a Betül y Sermin, madre e hija se quedaron en la calle. Por suerte para ellas, la bondad de Züleyha volvió a actuar y decidió ayudarlas. A pesar de todas las maldades que Betül y Sermin le habían hecho, la joven les buscó un hogar y les ofreció la casa del capataz. Aunque no les quedó más remedio que aceptar, a Betül no le hizo ninguna gracia la ayuda de Züleyha. ¡Esa casa no estaba a su altura!

Züleyha decidió perdonar a Hakan después de que consiguiese un cirujano para operar a Fikret. ¡La reconciliación hizo que retomasen la boda! Cuando Fekeli despertó del coma y se enteró de la noticia se quedó totalmente hundido. ¡Él también quería pedirle matrimonio a Züleyha! Con el corazón partido, no le quedó más remedio que cancelar los planes que tenía en mente. ¿Logrará Fikret superar este desengaño amoroso?

Por su parte, Çolak estaba decidido a asesinar a Züleyha para vengarse por desafiarle y rescatar a Betül de su mansión. Ideó un maléfico plan para que la joven cruzase un puente colgante, alterado por sus hombres, que la llevaría a la muerte. Por suerte, Hakan se enteró de su plan y corrió a salvar a su amada. ¡Si no hubiese sido por él, Züleyha hubiese cruzado el puente!

A pesar de que Züleyha acogió a Betül y su madre cuando Çolak les quitó todo lo que tenían, ellas continuaron haciendo de las suyas. En este caso, Sermin fue a la mansión Yaman y, al encontrarse con Leyla en la cocina, aprovechó para… ¡robarle un amuleto! Cuando volvió a casa con Betül no paró de llorar. ¿En qué momento pasó de ser una señora a robar a su sobrina pequeña?

Llegó la boda

Desde que Züleyha y Hakan se comprometieron por primera vez, han tenido muchos contratiempos. En las últimas semanas parecía que la joven se había olvidado de él, pero después de todo lo que Hakan le demostró, de conseguir un cirujano para Fikret y de salvarla de la trampa de Çolak, ambos encontraron el camino de estar juntos.

¡Y por fin llegó el día! Tras el retraso de Lütfiye, por el breve secuestro de Vahap, todos se reunieron en la mansión Yaman. La alcaldesa ofició la ceremonia y Züleyha y Hakan aceptaron unirse en matrimonio. ¡Todos los invitados aplaudieron muy emocionados! ¡Qué vivan los novios!

