Züleyha hace las paces con Hakan tras conseguir el doctor para Fikret: "Quédate conmigo"

Züleyha llevaba mucho tiempo enfadada con Hakan por mentirle, y, aunque él ha intentado por todos los medios hacer las paces con ella, no había sido posible...¡Züleyha no le creía! Daba igual lo que le dijera, para ella no era suficiente, y le echó de su vida en varias ocasiones.

Tras el trágico accidente de Fikret, la única esperanza para el joven era que viniera un doctor de Suiza a operarle. Sin embargo, por estar de vacaciones, había rechazado ayudar a Fekeli. Pero eso no ha sido impedimento para Hakan. El joven ha viajado hasta donde estaba el cirujano y ha pagado un gran cantidad de dinero por traerlo a Çukurova... ¡Quiere que opere a Fikret! Este hombre es su única esperanza.

Cuando ha aparecido Hakan con él, Aycut y Lütfiye se han puesto muy contentos. ¡Había esperanza! Çetin le ha agradecido a Hakan, una vez más, el haberle salvado la vida a su amigo Fikret.

Hakan estaba a punto de marcharse de Çukurova para siempre, cuando Züleyha ha salido del hospital tras él. La joven le ha pedido que se quede junto a ella, no quiere que se vaya de la ciudad. Él le ha preguntado si va a ser capaz de no dudar de él: "Ya no tengo dudas, confío en ti", le ha dicho sincera la joven. "Jamás haría nada para herirte", le ha recalcado Hakan. Además, le ha prometido que averiguará que fue lo que le pasó a Demir. ¡Ambos se han fundido en una bonito abrazo! Por fin se han perdonado, tras mucho tiempo distantes. ¡Dale al play y revive este romántico momento!