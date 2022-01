Avance semanal de ‘Tierra Amarga’: Fekeli, tras hablar con Hünkar, termina en el hospital

‘Tierra Amarga’ no deja de cosechar éxitos. Esta semana la serie ha conseguido máximos históricos en audiencias superando los 1,7 millones de espectadores en la tarde de Antena 3. Aunque lo cierto es que estos datos no nos sorprenden porque la serie no nos deja respirar.

Está semana ha estado llena de sorpresas, sobre todo después de saber Jülide ha roto su compromiso con Sabahattin ¡Si nos encanta esta pareja! El doctor no duda en hablar con Sermin para pedirle explicaciones… ¿Hasta dónde será capaz de llegar?

Por otro lado el matrimonio entre Yilmaz y Müjgan se está deteriorando. Estos días hemos sido testigos de múltiples discusiones entre ellos. La doctora sigue enferma de celos y salta a la mínima, sobre todo cuando descubre a Yilmaz y Züleyha juntos con el pequeño Kerem Ali.

Müjgan está harta de Züleyha y el comportamiento de la doctora sorprende a todos. La joven no puede más y le cuenta a su tía toda la verdad sobre Adnan… Behice no duda en utilizar esa información a su favor contra Hünkar.

Entre tanto, Müjgan va a ver a Demir para pedirle que controle a su esposa y que se aleje de su familia. Demir defiende a Züleyha pero al llegar a casa no duda en amenazarla con quitarla a sus hijos si sigue jugando con él. Züleyha no duda en hablar con Behice ante el comportamiento de Müjgan asegurando que va a provocar una tragedia con sus actos.

El nacimiento de Leyla ha supuesto un nuevo tema de discusión entre los Yaman y Züleyha. La joven piensa que Demir y Hünkar hacen diferencias entre sus hijos, pero lo cierto es que Demir no ha hecho distinciones hasta que Hünkar habla con él y le pide que haga su testamento a favor de la pequeña.

Demir se niega al principio, pero después de estar a un paso de morir y tras la conversación con Müjgan, el joven decide poner a Leyla como única heredera, eso sí, lo hará lleno dudas y con miedo a equivocarse.

Si pensabas que habías visto todo… la próxima semana te sorprenderás. Cada vez más personas saben la verdad sobre la paternidad de Adnan. Behice no duda en chantajear a Hünkar, amenazándola con contar su secreto si no se convierte en la nueva presidenta de la asociación.

Hünkar pide ayuda a Fekeli y le cuenta toda la verdad sobre el pequeño Adnan. Fekeli se queda roto y empieza a notar una presión muy fuerte en el pecho, ¿Cómo es posible que el amor de su vida sea tan cruel y haya destrozado la vida de Yilmaz, Züleyha y Müjgan?

Fekeli se derrumba en el suelo con lágrimas. Behice intenta llevarle al hospital Cuando Yilmaz se entera de que su padre se reunió con Hünkar antes de que se derrumbara en el suelo, se para en la puerta de la mansión. Hünkar, que no sabe que Fekeli ha enfermado, tiene mucho miedo y asume que Yılmaz sabe la verdad sobre Adnan ¡Menuda se va a liar!

Demir, Züleyha, todos los empleados y Müjgan se reúnen en el jardín tras el grito de Yilmaz, quien ha culpado a Hünkar. Más tarde el joven se entera de que Müjgan ha hablado con Demir y provocará un fuerte enfrentamiento entre ellos.

Aunque sigue lamentando la muerte de su madre, Üzüm trajo alegría a la casa de Saniye y Gaffur. La niña ve a su madre en sus sueños. Fadik, que no deja a Haminne ni un minuto, está viviendo los días más duros de su vida. Además de todo esto, cuando Haminne sale a caminar una noche mientras todos duermen, las cosas se complican nuevamente.

Müjgan, que sigue empeñada en que Yilmaz y Züleyha siguen juntos, no duda en seguir a su esposo hasta encontrar las pruebas que le den la razón… ¿Las conseguirá?

¡No te pierdas todo lo que viene, de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3!