Yilmaz se aleja de Müjgan: “Me tienes harto”

Todo ha estallado por los aires en el peor momento. Müjgan ha descubierto a Yilmaz y Züleyha juntos, con su hijo. La doctora ha tenido unas palabras muy feas para la joven diciéndola que se estaba harta de ella y que se marchara de su casa.

Yilmaz pide perdón a Züleyha en nombre de Müjgan. La joven está dolida, ella solo intentaba ayudar. Más tarde, Yilmaz intenta explicarle lo sucedido a su esposa pero la doctora acusa a Yilmaz de tenerlo todo planeado para quedarse a solas: “El niño ha sido una excusa para estar con ella”, señala.

Yilmaz no puede creer lo que está oyendo: “¿Te estas oyendo? Me tienes harto”, dice el joven. A Müjgan la comen los celos y las discusiones entre ellos no cesan. Behice, que ha sido una vez más testigo de todo, no entiende el comportamiento de su sobrina.

Lo único que está consiguiendo con su actitud es que Yilmaz se marche de su lado.

