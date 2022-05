En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Müjgan saca su peor lado por su tía y echa de la pequeña mansión a Çetin y Gülten

En el último capítulo de 'Tierra Amarga’ hemos visto como Demir ha recibido a través de Züleyha una carta del pasado de su familia, en la que una mujer asegura que su padre, Adnan Yaman, tiene otro hijo al que rechazó. Y su padre contestaba a la carta negándolo todo y amenazando a la mujer. Demir se queda en shock, y no sabe cómo reaccionar...

Pero gracias al apoyo de Züleyha, se calma y comienza a pensar con la cabeza... ¿Quién le habrá enviado esa carta? Para Demir están todos los hechos conectados: la persona que destrozó la lápida de su padre y la que se ha colado ahora en su despacho para dejarle la carta tiene que ser la misma. Demir cree que alguien le está extorsionando, quizá por dinero, pero no lo sabe... Por el momento deciden no contar nada sobre el suceso de las cartas; pero Demir ya no aguanta más. Piensa descubrir quién está ensuciando el nombre de su padre.

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Müjgan, debido a la situación de su tía Behice, que ha sido expulsada del rancho de Fekeli por comportarse mal con los tarbajadores, acude a la pequeña mansión para hablar con Gülten, Saniye y Fadik. A pesar de que Gülten y Çetin acaban de casarse, la joven saca su peor faceta y les pide que abandonen la casa. Quiere que Behice empiece a vivir allí y esa es la única propiedad que le quedaba a Yilmaz, por lo tanto está a nombre de Kerem Ali.

¿Cómo reaccionará Gülten? ¿Y Saniye?

