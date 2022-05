Varapalo para Behice y Müjgan, la herencia de Yilmaz no es como ellas esperaban

Behice ha culminado su malvado plan. Ha convencido a Müjgan de marcharse del rancho de Fekeli, en el que ella ya no se sentía a gusto. Su sobrina se ha dejado manipular y ambas han abandonado Çukurova con dirección Estambul. Le han roto el corazón a Fekeli al llevarse a Kerem Ali, y el hombre, además, se siente muy traicionado por haber descubierto el último las intenciones de las mujeres. Se han ido una vez han tenido acceso a la herencia de Yilmaz, algo muy feo por su parte…

Antes de llegar a Estambul, han parado unos días en un lujoso hotel para dejar todos los asuntos de la herencia cerrados. Behice ha contactado con el abogado para que este pusiera en orden todos los asuntos de la herencia. Su plan termina por comprar una casa en Estambul, sitio al que no puede esperar para llegar.

Müjgan se siente mal por cómo ha hecho las cosas. Sabe que ha fallado a Fekeli, que es como un padre para ella, y además sabe que su tía no ha sido justa con él. Ella no está tan emocionada por empezar a vivir lejos de Çukurova, pero se ha dejado influenciar por su tía.

El abogado ha acudido a la habitación del hotel para comunicarles la cifra que le toca a las mujeres de la herencia de Yilmaz. El joven no dejó muchos bienes, y lo más importante era una casa en el rancho de Fekeli… tasada en 80.000 liras.

Behice no ha dado crédito. Ella había hecho un cálculo de sesenta millones de liras, pero nada más lejos. Yilmaz, antes de morir, le vendió todas sus propiedades a Hünkar Yaman. ¡Pero Müjgan no sabía nada! Creen que debe haber un error, pero el abogado ha insistido, esa es la cifra que heredarán… Nada más ni nada menos. Y eso no les vale para empezar una nueva vida en Estambul, ¿qué van a hacer?

